Zum Familienaktionstag ist Bloggerin Annica Hansen im Pferdemuseum zu Gast. Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Das perfekte Pferd?“ hat sich das Museumsteam zahlreiche Aktionen einfallen lassen und lädt die Besucher zum Spielen, Stöbern, Malen, Entdecken und Rätseln ein.

Annica Hansen und ihre Pferde Wölbchen und Canto sind ein Trio, an dem man in den sozialen Netzwerken nicht vorbeikommt. Egal ob Turnier, Tierarztbesuch oder ein Sommerausritt zum See, die Kamera und Annicas Community sind immer dabei. Im Deutschen Pferdemuseum gibt sie nun einen persönlichen Einblick in ihren Pferdealltag, verrät Trainingstipps und Lieblingsübungen oder auch das Rezept für die Lieblingsleckerlis ihrer Vierbeiner und steht natürlich für Fragen, Autogrammwünsche und Selfies zur Verfügung.

Natürlich gibt es für die Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit selbst kreativ zu werden und das eigene „perfekte Pferd“ zu basteln. Spürnasen und Rätselfreunde erwarten kniffelige Such- und Ratespiele in der Ausstellung, die Erwachsene und Kids gemeinsam lösen können. Die Ausstellungskuratorin Christine Rüppell bietet Kurzführungen durch die Sonderausstellung „Das perfekte Pferd?“ an und erläutert, wie sich die Suche nach dem perfekten Pferd über die Jahrhunderte gestaltet und verändert hat und welche Schönheitsideale sich über die Zeit gebildet haben.

Das am Aktionstag angebotene Programm ist im Museumseintritt (Erwachsene 5,- € p.P. und Kinder ab 5 Jahren 2,- € p.P.) enthalten.