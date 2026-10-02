Die Dinge laufen lassen

× Erweitern © Buxtehude Museum Pop up Karte

Im Workshop gestalten Kinder ab 8 Jahren bewegliche Pop-up-Bilder.

Im Märchen von Hase und Igel wird gerannt bis zum Umfallen. Doch auch in anderen Märchen steckt jede Menge Bewegung: Welchen Szenen aus deiner Lieblingsgeschichte möchtest du mit dem richtigen Knick, Schnitt und Falz Dynamik verleihen?

Die Teilnahme kostet 8 Euro nach Anmeldung an buchung@buxtehudemuseum.de.