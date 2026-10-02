Die Dinge laufen lassen
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Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude
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© Buxtehude Museum
Pop up Karte
Im Workshop gestalten Kinder ab 8 Jahren bewegliche Pop-up-Bilder.
Im Märchen von Hase und Igel wird gerannt bis zum Umfallen. Doch auch in anderen Märchen steckt jede Menge Bewegung: Welchen Szenen aus deiner Lieblingsgeschichte möchtest du mit dem richtigen Knick, Schnitt und Falz Dynamik verleihen?
Die Teilnahme kostet 8 Euro nach Anmeldung an buchung@buxtehudemuseum.de.
Info
Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude
Kreatives, Workshops