Pop-Up Circus

Clowns, Akrobaten, Jongleure und Tiere sind ein integraler Bestandteil der unglaublichen Welt des Zirkus. Illustratoren und Papieringenieure haben Spaß daran, diesen Ort, der reich an Bewegung und Farben ist, wieder zum Leben zu erwecken. Zu ihnen gehören u. a.: Vojtech Kubasta, Meg Davenport, Gérard Lo Monaco, Zagula, Frédéric Clément... Diese festliche, fröhliche und bunte Welt eignet sich wirklich hervorragend für die Umsetzung in Volumen auf Papier. Vom 18. März bis zum 12. Mai 2023 entdecken Besucher:innen in der Mediathek des Institut francais diese Welt in Begleitung eines etwas verwirrenden Monsieur Loyal.

Die Ausstellung ist montags bis donnerstags von 10:30 bis 13 Uhr und von 14:30 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können auch außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden.