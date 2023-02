Pop-up-Karte

Jedes Kind kennt Pop-up-Bücher, aber wer hat schon einmal versucht sie selbst zu machen? Wenn man die richtigen Tricks kennt, ist es gar nicht so schwer. Heute wird Antje von Stemm in der Mediathek des Institut français im Rahmen der Ausstellung Pop-Up Circus einen Workshop in deutscher Sprache zur Herstellung von Pop-up-Karten leiten. Jedes Kind kann, ganz nach seinen Fähigkeiten, soweit mitmachen wie es kann und mag. Alle Pop-up-Objekte werden so erklärt, dass die Kinder sie nach dem Workshop selbständig nachbasteln können

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Interessierte melden sich bitte unter mediathek.bremen@institutfrancais.de an.