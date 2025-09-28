Falten, schneiden, kleben und plötzlich springt ein Fisch, ein Haus oder ein Kamel aus der Karte: Im Rahmen der Mitmachausstellung Kapier Papier entstehen zusammen mit dem Papierkünstler Walter Rufflerr aus Vorlagen kleine Kunstwerke in 3D, die beim Aufklappen zum Leben erwachen.

Postkartengroß, handgemacht, einzigartig. Die Teilnehmenden ab 10 Jahren lernen vielfältige gestalterische Techniken des Papierkunsthandwerks kennen und setzen sie in eigene, fantasievolle Kartenideen um.

In der offene Werkstatt fallen 2 Euro Materialkosten an. Der Eintritt kostet für alle ab 18 Jahren 6 Euro.