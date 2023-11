× Erweitern © Universum Bremen Pop-up Universum

Keine Sorge, falls ihr das nächste Mal beim Einkaufsbummel plötzlich in einer anderen Dimension landet - die Ausstellung vom Universum macht's möglich!

In einer eigentlich leer stehenden Ladenfläche können die Besucher:innen bis zum 7. Januar 2024 spielerisch in die Welt der Phänomene eintauchen. Immer donnerstags bis samstags gibt es dort auf rund 200 Quadratmetern jede Menge zum Staunen und Mitmachen zu entdecken. Da kann ein Ball im Luftstrom jongliert werden, Köpfe werden zum Schweben gebracht oder Menschen geschrumpft. Die Gäste können eine Kettenreaktionsmaschine konstruieren und in Gang setzen oder sich im Podcast „Wunder dich schlau“ über den neu eröffneten Kinderbereich „Milchstraße“ informieren.

Zusätzlich stehen vor Ort Ticket-Gutscheine für den Besuch des Universum® Bremen sowie an den Adventswochenenden wissenschaftliche Weihnachtsartikel zum Verkauf.

Die Pop-up-Ausstellung ist bis zum 7. Januar 2024 immer donnerstags und freitags von 13 bis 18 sowie samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.