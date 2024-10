Jeder freut sich an Weihnachten über Post. In der Kreativwerkstatt erschaffen Teilnehmer:innen ab 4 Jahren schöne Weihnachtskarten und Briefe. Ob die Karte an den Weihnachtsmann oder an Familie und Freunde geschickt wird, entscheiden die Kids selbst.

Das Angebot findet in der Kinderbibliothek im dritten Obergeschoss statt.