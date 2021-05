Post Paradise

Per Livestream führt das Künstlerkollektiv sputnic aus Krefeld im Moks ein Stück über den Klimawandel für Publikum ab 13 Jahren auf. Es ist ein Thema bei dem sich viele Schülerinnen und Schüler heute besser auskennen als Erwachsene. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel, wir verbrauchen ihre Ressourcen, zerstören durch unser Handeln, unseren Handel, ihre Erde. Übersetzt auf Deutsch heißt der Name des Stücks "vergangenes Paradies/nach dem Paradies". In 10 Episoden nähert es sich der Komplexität des Themas, die sich aus verschiedenen Zeiten, Perspektiven und Orten mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Dazu hat sputnic 30 Künstler:innen eingeladen, die Episoden mit Illustrationen, Musik, Sprache, Papercraft und Animation zum Leben zu erwecken.

Über mehrere Kameratische, die von den Schauspieler:innen bespielt werden, entstehen auf der Bühne Animationsfilme, die Zusammenhänge aufdecken, Perspektiven beschreiben und Möglichkeiten entwerfen. Die Palette umfasst Endzeit-Szenarien, widerständige Märchen, Faktenvermittlung und poetische Utopien.

Los geht's um 19 Uhr auf theaterbremen.de.