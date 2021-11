Post Paradise

Das Künstlerkollektiv sputnic aus Krefeld führt ein Stück über den Klimawandel für Publikum ab 13 Jahren auf. Es ist ein Thema bei dem sich viele Schülerinnen und Schüler heute besser auskennen als Erwachsene. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel, wir verbrauchen ihre Ressourcen, zerstören durch unser Handeln, unseren Handel, ihre Erde. Übersetzt auf Deutsch heißt der Name des Stücks "vergangenes Paradies/nach dem Paradies". In 10 Episoden nähert es sich der Komplexität des Themas, die sich aus verschiedenen Zeiten, Perspektiven und Orten mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Dazu hat sputnic zusammen mit dem Moks-Ensemble und Illustrator:innen eine Inszenierung geschaffen, in der Illustrationen, Musik, Sprache, Papercraft und Animation als Live Animation Cinema auf die Bühne kommen. Mithilfe von Bild-Montage über Projektoren deckt sie zugleich Zusammenhänge auf und offenbart Chancen für unsere Zukunft.

Der Eintritt kostet 10 Euro.