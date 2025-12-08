× Erweitern © Beate C. Köhler rumräumen, Pretty Playful Productions

Hier wird nicht still gesessen — hier wird Theater zum Mitmach-Abenteuer: Das interdisziplinäre Tanz- und Performanceprojekt von Pretty Playful Productions kehrt in die Schaulust Bremen zurück und lädt ein zu einem Erlebnis, das man nicht einfach anschaut – sondern betritt.

Statt Bühne und Publikum zu trennen, entsteht ein wandelbarer Raum, in dem Bewegung, Begegnung und Neugier den Ablauf bestimmen. Egal ob Schulklasse, Familie, neugieriger Solo-Gast oder längst erwachsen: Hier dürfen alle ab 9 Jahren mitspielen.

Und das Spannende: Jede Vorstellung wird anders. Unter dem Format „PPP presents Gäst:innen“ stößt jedes Mal ein anderer künstlerischer Gast dazu – mit spontanen Interventionen, Ideen oder Aktionen, die „rumräumen“ neu formen. Kein Durchlauf gleicht dem anderen, kein Erlebnis wiederholt sich.

Pretty Playful Productions – ausgezeichnet mit dem Preis der Freien Darstellenden Künste Bremen 2025 – gehört zu den spannendsten jungen freien Gruppen im Bereich Tanztheater für junges Publikum.

Und wer sich fragt, wie gut Tanz, Performance und Interaktion zusammenpassen? Hier gibt’s die Antwort.

Tickets: Solidarisches Preissystem – 8 € / 16 € / 24 €

Buchung per Mail: prettyplayful.info@gmail.com