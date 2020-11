Praktische Ernährungssouveränität

In der Aktionswoche "Eine Welt - Eine Woche - 17 Ziele" machen 22 Organisationen vom 9. November bis zum 15. November mit Mitmachaktionen und Infoveranstaltungen auf die globalen Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung aufmerksam und ermutigen zum Handeln.

Seit 2015 nimmt der Hunger in der Welt wieder zu, befeuert von Umweltproblemen, Klimawandel und den Corona-Lockdown in vielen Ländern. Inputs und Erzählungen von verschiedenen Menschen, Kurzvideos von Bewegungen und der gemeinsame Austausch zeigen, was wir gegen die Hungerproblematik und für die Ernährungssouveränität vor Ort tun können. Das kann zum Beispiel das Gärtnern auf dem Balkon oder in Gemeinschaftsgärten und Mitwirken in gesellschaftlichen Bewegungen wie Free the Soil oder Nyéléni.de sein.

Der Workshop ist eine Kooperation zwischen dem Verein SozialÖkologie, der "KlimaWerkStadt" und "ab geht die Lucie".

Alle weiteren Infos zur Durchführung erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung per E-Mail.