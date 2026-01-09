× Erweitern Foto: Klaus-Dieter Klockmeier Prinz Eselsohr, Schlachthof

Das Ambrella Figurentheater spielt sein märchenhaftes Stück für Kinder ab 4 Jahren: Es waren einmal eine Königin und ein König, die wünschten sich von Herzen ein Kind.

Da schickte die Königin eines Nachts ihren Mann zu den drei Feen in den Wald – und tatsächlich wird ihnen noch im selben Jahr ein Prinz geboren. Als Patengeschenke erhält der Prinz von den ersten beiden Feen Schönheit und Anmut sowie Verstand und Aufrichtigkeit. Die dritte Fee schenkt ihm Eselsohren “damit er nicht hochnäsig wird!” Die königlichen Eltern sind entsetzt. Niemand darf davon erfahren! Im Schloss werden alle Türen und Fenster verschlossen, denn keiner darf den Prinzen sehen...

Der Eintritt kostet 8 Euro.