× Erweitern © Uwe Hackmann Prinz Frosch, MGH Stuhr

Nach der erfolgreichen Premiere im Februar kehren Prinz Frosch, der Esel und die Krähe zurück auf die Bühne.

Der Frosch ist fest davon überzeugt, kein gewöhnlicher Teichbewohner zu sein, sondern ein echter Prinz. Nach einigen lustigen Abenteuern und Verwicklungen, in der auch eine Prinzessin eine Rolle spielt, lernt Prinz Frosch, dass Freundschaft wichtiger ist als jede Krone – und dass man gemeinsam viel mehr Spaß hat.

Wer bei der Aufführung auf den Geschmack gekommen ist, kann im Lohmannhaus auch das gleichnamige Bilderbuch „Prinz Frosch und seine Freunde“ erwerben, der Erlös kommt dem MGH Stuhr-Brinkum zu Gute.

Willkommen zum Puppenspiel sind kleine Theaterfans ab 4 Jahren und ihre erwachsene Begleitung. Der Eintritt kostet 4 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.