Taucht ein in eine fantastische Welt voller geheimnisvoller Wälder, sprechender Tiere und mutiger Helden! Unter der Regie von Hayao Miyazaki erzählt dieser Klassiker von Studio Ghibli (1997) die Geschichte von Prinzessin Mononoke, die für den Schutz der Natur kämpft, und dem jungen Ashitaka, der zwischen Menschen und Naturwesen vermittelt. In der neuen 4K-Fassung erstrahlen die atemberaubenden Landschaften und detailreichen Animationen noch lebendiger – ein echtes Abenteuer für die ganze Familie mit Kindern ab 12 Jahren.

Gezeigt wird der Film in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln (OmU), was ihn besonders authentisch macht. Perfekt für alle, die spannende Geschichten voller Herz und Magie lieben!