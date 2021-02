Programmieren mit Roblox

Auf der Computerspielplattform können die Nutzer:innen eigene Spiele kreieren und mit anderen Nutzer:innen spielen. Laut den Entwickler:innen lässt sich mit den Gestaltungstools jedes vorstellbare Erlebnis erstellen.

Die Computerschule "NextLevel Gauting" in der bayrischen Gemeinde Gauting hat für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren einen Online-Workshop im Angebot. Hier bauen die Teilnehmer:innen einen Hindernisparcours in Roblox. Dieser wird aus Blöcken, die die Farbe wechseln, Schwingschaukeln, Förderbändern und mehr bestehen. Dabei lernen sie das Erstellen und Bearbeiten von 3D-Objekten sowie das Gestalten einer Welt mit dem Programm Roblox Studio. Darüber hinaus programmieren sie in der Skriptsprache LUA.

Wer teilnehmen möchte, sollte schon Spielerfahrung in Roblox gesammelt haben. Weiterhin werden ein Laptop oder PC mit Mikrofon, eine stabile Internetverbindung, Roblox mit Roblox Studio und ein Zugang über Microsoft Teams (auch browserbasiert möglich) benötigt.

Kosten: 26,50 Euro

Hier geht's zur Anmeldung