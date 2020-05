Programmieren mit Scratch

× Erweitern © Tekkie Uni Onlline-Lermumgebung der Tekkie Uni

Im Online-Kurs der Tekkie Uni erstellen Anfängerïnnen von 8 bis 9 Jahren Spiele, Videos oder Geschichten mit der visuellen Programmiersprache Scratch und lernen ganz nebenbei die Grundlagen des Programmierens. Dazu zählen beispielsweise Bedingungen, Schleifen und Variablen. Durch das Erwerben von Programmierkenntnissen eignen sich die wichtige Fähigkeiten an, die für das 21. Jahrhundert wichtig sind, wie z. B. kreatives Denken, Problemlösungskompetenz und algorithmisches Denken.

Die Scratch-Lernumgebung besteht aus freundlichen animierten Figuren und Grafikdesignwerkzeugen. Die Kinder können mit vorgefertigten Code-Blöcken ("Blocks") in Form von grafischen Bausteinen lustige Spiele erstellen. Das Anklicken und Wiederablegen der Bausteine an die gewünschte Stelle hilft ihnen, die innere Logik und Struktur des Programmierens nachzuvollziehen.

Die Schülerïnnen und die Lehrkraft treffen sich einmal in der Woche eine Stunde lang im virtuellen Klassenzimmer mittels einer Webkonferenz-Technologie, die ihnen ermöglicht live miteinander zu interagieren. Per Chat oder Mikrofon können sie vollumfänglich am Unterricht teilnehmen. Wie der Unterricht genau abläuft, veranschaulicht dieses Video.

Zusätzlich gibt es freiwillige Extraübungsstunden in der Online-Lernumgebung. Die Lehrkraft geht hier persönlich auf die Fragen der Schülerïnnen ein und bespricht mit ihnen Themen, zu denen sie mehr erfahren möchten. So machen die Kinder Fortschritte in ihrem eigenen Tempo.

Da alle Unterrichts- und Übungsstunden automatisch aufgezeichnet werden, stehen sie den Schülernïnnen den gesamten Kurs hindurch zur Verfügung.

Der Kurs dauert 32 Wochen bzw. 9 Monate mit einer Wochenstundenanzahl von zwei Stunden (eine Stunde Unterricht und eine Stunde Übung). Momentan wird der Kurs auf Englisch abgehalten; in Zukunft soll dieser auf Deutsch stattfinden. Die Anmeldegebühr beträgt 70 Euro inklusive zwei Probeunterrichtstunden. Nach der Testphase fällt eine monatliche Gebühr in Höhe von 89 Euro an.

Die Anmeldung erfolgt online.

Über die Tekkie Uni: Das international tätige Unternehmen gehört zur eTeacherGroup, die seit dem Jahr 2000 Bildungstechnologie und Onlinekurse, die auf hochqualifizieren Lehrern und zwischenmenschlicher Interaktion in Echtzeit basieren, entwickelt. Das Ziel der Tekkie Uni ist es, Kinder und Jugendliche auf eine faszinierende digitale Zukunft vorzubereiten. Dabei stehen Learning By Doing und ein spielerischer Lernansatz im Vordergrund.