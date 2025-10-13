Programmierung für Jugendliche

Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren erhalten im Grundkurs eine Einführung in eine Programmiersprache und erlernen die Planung einfacher Programme. Vorkenntnisse in der Programmierung sind nicht erforderlich.

Der Kurs läuft täglich vom 13. bis zum 17. Oktober und kostet 150 Euro. Anmeldungen sind telefonisch, online und persönlich vor Ort möglich.