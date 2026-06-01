Projekt Stolperstein: Biografien im Bild

× Erweitern © Jocian/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 Stolperstein Die Stolpersteine zum Gedenken an das Ehepaar Dr. Adolph Goldberg und Martha Goldberg in Bremen-Burgdamm, Bremerhavener Heerstraße 18

Wer waren die Menschen, deren Namen heute auf Stolpersteinen in Bremen zu finden sind? Die Ausstellung mit Illustrationen des Bremer Illustrators Marcel Fernandez Bücker lädt dazu ein, vier ihrer Lebensgeschichten näher kennenzulernen. Sie erzählt von Menschen aus Bremen und Bremerhaven, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden und dabei unterschiedlichen Opfergruppen angehörten.

Kleine Messingtafeln auf Betonquadern im Straßenpflaster, über 800 davon alleine in Bremen. Jede einzelne steht für ein Leben. Eingelassen vor dem letzten bekannten Wohnort erinnern die so genannten Stolpersteine an Personen, die im Nationalsozialismus verfolgt, entrechtet und auch ermordet wurden. Von dem Bildhauer Gunter Demnig 1995 ins Leben gerufen, tragen sie dazu bei, die Erinnerung an die Opfer am Leben zu halten. Als regionales Projekt konzipiert, versucht Marcel Fernandez Bücker sich diesen Biografien zeichnerisch anzunähern.

In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Verein Erinnern für die Zukunft e. V. sind illustrierte Biografien entstanden, die individuelle Lebenswege sichtbar machen und einen persönlichen Zugang zur Geschichte eröffnen. Neben den Biografien zeigt die Ausstellung auch Skizzen und Entwürfe, die Einblicke in den Arbeitsprozess ermöglichen und aufzeigen, wie aus historischer Recherche und künstlerischer Auseinandersetzung ein Erinnerungsprojekt entsteht.

Zu sehen bis 27. Oktober 2026.