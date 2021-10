Pssst! Die Kinderradionacht deckt Geheimnisse auf

× Erweitern © ARD Kinderradionacht ARD Kinderradionacht

Eine Nacht im Jahr wird das Kinderzimmer zum Zeltlager. Anstelle des Lagerfeuers versammeln sich Kinder im ganzen Land von 20:05 bis 1 Uhr um das Radio herum und lauschen spannenden Geschichten. Beim Mitmachhörspiel werden alle aktiv, lüften Geheimnisse oder tanzen zu den Hits - im Radio und im Internet.

Wie schon 2020 findet die bundesweite Hörparty auch diesmal wieder zuhause, in der Familie und mit den Freund:innen statt. Am besten lädt man ein paar Kinder zum Übernachten ein und stellt ein eigenes kleines Rahmenprogramm auf die Beine: Auf der Internetseite der Kinderradionacht gibt es Deko- und Verkleidungstipps, Geheimrezepte, Rätsel, Spiele und vieles mehr für die Geheimagent:innen-Party. Wer beim Song „Mitternacht“ von Gorilla Club mitsingen oder -spielen möchte, findet sort auch den Text und die Noten als Download. Auch Nachrichten an die Kinderradionacht-Einsatzzentrale kann man hier schreiben.

Das endgültige Programm der Kinderradionacht bleibt bis zum Tag der Sendung geheim!

Die ARD Kinderradionacht „Psst … geheim!“ ist am Freitag, den 26.11.2021, von 20:05 bis 1:00 Uhr u.a. bei NDRMikado und radiobremen Zebra Vier zu hören.