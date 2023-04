Psychisch fit in die Mutterschaft

In ihrem Workshop macht Elena Elena Sánchez Martín schwangere Frauen fit für die Mutterschaft. Die traumasensible Tanz- und Bewegungstherapeutin, Mutterschaft-Coach und Matreszenz-Aktivistin lädt zu einem Mix aus theoretischem Input, Austausch und praktischen Übungen.

Was bringt die Mutterschaft an Herausforderungen mit sich und wie wirken sich diese auf die Gefühlswelt und den Alltag aus? Was kann dabei helfen, selbstbewusst und selbstbestimmt in die Mutterrolle hineinzuwachsen?

Zu diesen und weiteren Fragen gibt es Erläuterungen über den Übergang in die Mutterschaft und Auseinandersetzen mit gesellschaftlichen Idealen, Mythen und Tabus rund um die Mutterschaft beim bewussten Aufspüren nach eigenen Bedürfnissen und Werten.

Die Teilnahme am dreistündigen Workshop bitte per E-Mail anmelden, als Beitrag wird eine Spende zwischen 25 und 50 Euro empfohlen.