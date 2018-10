Zu hohes Körpergewicht führt oft, vor allem bei Frauen, zu Unzufriedenheit. Der Körper weigert sich hartnäckig, die Kilos loszulassen und wenn man ihm mühselig einige abgerungen hat, sind sie schneller wieder da, als man gucken kann. Warum ist es so schwer, Lebens- und Essensgewohnheiten zu ändern? In diesem Vortrag von Heilpraktikerin Eva Renken, wird die alternative Behandlungsform Psychosomatische Energetik vorgestellt. Diese Methode geht davon aus, dass wir Menschen unbewusst schon in unserer frühesten Kindheit Verhaltensweisen erlernt haben, die uns nicht nur bei der Ernährungs­umstellung, sondern auch in unzähligen anderen Situationen daran hindern, neue Wege zu gehen. Die Psychosomatische Energetik hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Störprogramme zuerkennen und aufzulösen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.