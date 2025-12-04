× Erweitern © Stadtmarketing OHZ Pumps & Perlen

Glückstag! Einen Tag bevor der große Flohmarkt für Kindersachen startet, wird es stilvoll, glamourös und modisch in der Stadthalle. Der Flohmarkt für Frauensachen lädt zu einem Abend für Fashion-Verliebte ein. Hier funkeln Schmuckstücke mit High Heels um die Wette, Taschen suchen neue Schultern zum Anlehnen und stylische Outfits warten auf ihre nächsten Lieblingsmenschen.

Perfekt, um mit Freundinnen loszuziehen, zu stöbern und das eigene Modeherz höher schlagen zu lassen – ganz ohne schlechtes Gewissen fürs Konto. Und morgen sind die Kiddies dran!

Eintritt: 4 Euro pro Person.