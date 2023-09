Türen auf im Pumpwerk

× Erweitern © Altes Pumpwerk e.V. Maus-Türöffnertag im Pumpwerk

Am Maus-Türöffnertag können Familien mit Kindern zwischen 7 und 10 Jahren eine spannende Reise in die Unterwelt unternehmen. Im alten Pumpwerk in Findorff erfahren sie, was mit dem Abwasser aus Dusche, Toilette und Waschmaschine passiert, wenn es im Abfluss verschwindet. Mit Lampe und Helm erkunden sie einen Abwasserkanal und den Pumpensumpf und entdecken wertvolle Schätze, bevor sie in der Bastelecke und beim Abwasserquiz zeigen, was sie gelernt haben.

Der Eintritt ist kostenfrei nach Anmeldung per E-Mail.