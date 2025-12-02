× Erweitern © Constantin Pumuckl und das große Missverständnis

Pumuckl darf mit Meister Eder aufs Land hinausfahren. Der Schreiner soll dort das alte Maikarussell reparieren. Obwohl Pumuckl die alte Werkstatt in München nur ungern verlässt, freut er sich darauf, auf dem „Karuschnell” ein paar Runden um den Maibaum zu drehen. Angekommen, hat Meister Eder erst Mal alle Hände voll zu tun, und so versucht Pumuckl, sich selbst zu beschäftigen. Langweilig wird ihm dabei nicht...

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.