Backstuben-Puppentheater

Zu sehen sind heute zwei Stücke von der Puppentheatergruppe des MGH für große und kleine Theaterfans ab 4 Jahren.

Im ersten Stück „Der Kofferdieb“ kommt die Großmutter mit zwei schweren Koffern aus dem Urlaub zurück. Durch ein Missverständnis kommt Kasper zu spät zum Bahnhof, um sie und die Koffer abzuholen. Daraus entwickelt sich eine lustige und spannende Geschichte. Gelingt es Kaspar, die Koffer zurückzubringen und den Kofferdieb zu entlarven?

Nach einer kurzen Getränkepause geht es weiter mit dem zweiten Stück „Der Nebelriese“. Dieser unheimliche Zeitgenosse wohnt in seinem großen Haus am Bach. Wer traut sich zu ihm? Und was haben Pfannkuchen damit zu tun? Antworten auf diese Fragen bekommen die kleinen und großen Zuschauer im MGH.

Jede Geschichte dauert etwa 20 Minuten.

Gespielt wird auf der großen Puppenbühne des MGH. Kulissen und Requisiten stellen die Puppenspieler selber her, auch die Texte werden von ihnen bearbeitet.

Das Team der Puppenspieler besteht derzeit aus fünf Personen, die sich regelmäßig montags von 15.00 bis 17.00 Uhr im Lohmannhaus, Bremer Str. 29 in Brinkum treffen. Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen.

Der Eintritt kostet 4 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.