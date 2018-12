Eine Pyjamaparty im Bürgerhaus für Mädchen und Jungen zwischen 10 und 13 Jahren. Am 31.01.2019 um 20 Uhr startet das Nachtlager und endet am 01.02.2019 um 10 Uhr nach einem gemeinsamen Frühstück. Das erste organisatorische Treffen der Teilnehmer findet am 16. Januar 2019 statt, um über das Motto, Spiele, Essen, Aktionen und weiteres zu sprechen. Kinder, die Lust haben an der Übernachtungsparty teilzunehmen, können sich ab dem 09. Januar 2019 schriftlich im Kindertreff anmelden. Die Teilnahme an der Pyjamaparty ist kostenlos. Eine Anmeldung unter 0421-4367346 oder per Mail an kinder@bzvahr.de ist erforderlich.