Quad-Racing und Bungee-Trampolin

Kinder, wird das ein Sommer! Jeden Freitag und Samstag in den Sommerferien erleben die jüngeren Gäste ein neues Outdoor-Abenteuer auf dem zentralen Platz der "Einkaufsstadt" im Kinderferienprogramm.

Dieses Wochenende sind die Highlights ein Bungee-Trampolin und Quad-Racing. Außerdem nimmt am Samstag eine Kosmos-Spiele-Erklärerin alle mit in die spannende Welt der Spiele. Diese können in der KinderWelt auf einem großen Spieleteppich ausprobiert werden.

Eintritt frei.