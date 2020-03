Quatsch. Charms

Schauspielerïnnen im Alter von 8 bis 35 Jahren bringen ihre Version der „Fälle“ des russischen Schriftstellers und Dichters Daniil Charms als tragische Farce auf die Bühne.

Charms ist bösartig und offen ironisch gegenüber Puschkin, Gogol und Tschechow, gesteht den Hass auf alte Frauen und zieht nie selbst Schlussfolgerungen in seinen Werken. Um die Welt der Absurdität und die Absurdität der Welt zu erforschen, gehen die Schauspielerinnen und Schauspieler neue kreative Wege, experimentieren und entdecken neue Seiten ihrer Persönlichkeit. So weicht die Produktion vollkommen vom klassischen Theater ab und führt die Künstlerïnnen und das Publikum in eine andere Welt.

Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es auf www.theater11.de, bei Nordwest Ticket und an der Abendkasse.