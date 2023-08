Quer durch Bremen – Kinder-Erlebniswoche

In den Herbstferien können Kinder mit uns auf Abenteuerreise in Bremen gehen. Bei vier Ausflügen kreuz und quer durch die Stadt entdecken wir mit ihnen neue Orte in ihrer Stadt, experimentieren, werden kreativ, erleben Natur und sammeln spannende Erfahrungen. Unsere Entdeckungsreise führt uns in das Bremer Geschichtenhaus, das Olbers-Planetarium, die Kinderwildnis, die Botanika und das Überseemuseum. Als Abschluss der abenteuerreichen Ferienwoche können die Kinder am Ende des Ferienprogramms ein Erinnerungsbüchlein gestalten und mit nach Hause nehmen.

Das Ferienprogramm findet vom 16.10. - 20.10.2023 täglich von 8:00 – 16:00 Uhr statt.

Das fünftägige Ferienprogramm richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Das Mittagessen ist im Preis inbegriffen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 65 Euro pro Kind (für Geschwisterkinder 55 Euro). Kinder die aus dem Ortsteil Hemelingen (PLZ 28309) kommen, zahlen dank der WiN- Förderung 35 Euro (Geschwisterkinder 25 Euro).

Anmeldung telefonisch oder online