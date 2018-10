Rabe Socke feiert Weihnachten

Quirlige Abenteuer rund um den kleinen Raben Socke und seine Freunde im turbulenten Theaterstück mit Musik: Vor Weihnachten gähnende Leere und keine Leckereien in den Socken, weil vom kleinen Raben Socke gemopst...

Und als rabenstarkes Extra wird Annet Rudolf, die Illustratorin von Rabe Socke, jeweils 20 Minuten vor der Aufführung vor Ort live zeichnen! Kindertheater für die ganze Familie mit dem renommierten Wittener Kinder- und Jugendtheater.

Für KIBUM-Fans ab 4 Jahren.

Aufführungen von 11.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr (ohne Pausen)

Kostenlose Eintrittskarten – solange der Vorrat reicht – erhältlich in der Kulturetage Oldenburg und in der Kinderbibliothek am PFL (Peterstr. 1).

Maximale Kartenabgabe für Familien 4 Stück.Telefonische Reservierung nicht möglich.

