Papas Seele hat Schnupfen

Claudia Gliemann nimmt Schulklassen der Stufe 3 bis 5 mit auf eine musikalische Lesereise in die Welt des Zirkus und in den Familienalltag von Nele. Neles Vater, ein mutiger Hochseilartist, wird krank und zeigt plötzlich Ängste und Schwächen. Seine Seele bekommt Schnupfen. Und das in einer Welt, in der alles bunt und fröhlich ist und man eigentlich glücklich sein könnte. Nele ist traurig aber auch wütend und lernt, wie die ganze (Zirkus-) Familie, die Erkrankung ihres Vaters zu akzeptieren und damit umzugehen.

Seit 2017 ist die Autorin und Liedermacherin Claudia Gliemann im Auftrag der Deutschen Depressions Liga und gefördert durch den AOK Bundesverband unterwegs in Schulen und Einrichtungen, um kindgerecht über das Thema Depression in der Familie aufzuklären und Kindern damit zu helfen, diese Erkrankung zu verstehen.

Eintritt frei für Schulklassen 3 - 5 nach Voranmeldung.