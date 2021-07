Radiointerviews

Im Sommerferienprogramm entdecken Schüler:innen ab der 5. Klasse neue wissenschaftlich und mediale Formate. Je nach Interesse lernen die Teilnehmer:innen Sketch­no­tes zu skiz­zie­ren, Pod­casts zu produzieren oder Ra­dio­in­ter­views zu füh­ren.

In den Radiointerview-Workshops gibt es erste Einblicke in die Welt des Hörfunks und in die Schnitttechnik. Interviews oder Gespräche mit Wissenschaftler:innen oder anderen passenden Gesprächspartner:innen vermittelt das Team außerdem gerne.

Die Anmeldung ist kostenlos und kann einzeln oder in Grup­pen erfolgen, Lehr­kräf­te oder andere begleitende Erwachsene können an den Work­shops eben­falls teil­neh­men. Bei aus­ge­präg­tem In­ter­es­se ist auch die Anmeldung von Schü­ler:in­nen un­ter 10 Jah­ren möglich. Anmeldungen an msantos@hausderwissenschaft.de