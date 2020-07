Radtour zu den Gröpelinger Stadtfarmen

× Erweitern © Kultur vor Ort Gröpelinger Stadtfarmen

Seit einigen Jahren manifestiert sich im Stadtteil eine neue Form urbaner Agrikultur: Stadtfarmen nennen sich die verschiedenen Gärten, die landwirtschaftliche Anbauflächen mit Sozial- und Lernräumen verknüpfen.

Auf der ca. 2-stündigen Radtour durch Gröpelingen werden drei davon besucht: Die Gemüsewerft baut an derzeit drei Standorten in Bremen unter anderem Gemüse, Kräuter und Hopfen an. Die Erlebnisfarm Ohlenhof bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zum Umgang mit Tieren und Pflanzen. Der Blocklandgarten produziert im Stadtteil Gemüse nach ökologischen Kriterien und gestaltet die umliegenden Grünflächen zu Insektenparadies und Streuobstwiesen um.

Der Treffpunkt ist die Haltestelle Lindenhofstraße.

Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro nach Anmeldung bei Kultur vor Ort per Telefon oder E-Mail.