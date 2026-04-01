× Erweitern © J. Koch (UZW) Winkelsett_Reckum

Zum Europäischen Tag der Megalithkultur bietet das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen eine Radtour zu archäologischen Stätten südlich von Wildeshausen an. Unter dem Motto „Großsteingräber als Teil einer rituellen Landschaft“ führt Dr. Julia Koch, Leiterin des UZW, die Gruppe nicht nur zu jungsteinzeitlichen Gräbern, sondern es werden auch benachbarte Denkmäler aus der nachfolgenden Bronze- und Eisenzeit angefahren. Gemeinsam mit Michael Wesemann vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege Oldenburg erläutert sie die Zusammenhänge. In Colnrade erwartet Wesemann die Gruppe am Sonnenstein von Beckstedt. Dort gibt es Kuchen und Getränke zur Stärkung für die Radfahrer.

Die Strecke ist ca. 25 km lang und auch für Kinder geeignet.

Der Treffpunkt für die Radtour ist um 12 Uhr der Vorplatz des UZW, die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant.

Die Tour kostet 15 Euro und ermäßigt 10 Euro. Ein Getränk und Kuchen sind im Preis enthalten.

Eine Anmeldung ist bis zum 21. April 2026 per Email oder Telefon erforderlich.