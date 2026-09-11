× Erweitern © Jörg Landsberg/Theater Bremen Der Räuber Hotzenplotz

Dass der Räuber Hotzenplotz wild, gerissen und auf der Suche nach Goldstücken ist, weiß jedes Kind. Dass in dem Mann mit der Pistole und den sieben Messern aber auch ein überraschend talentierter Sänger steckt, erlebt ihr ab diesem Herbst in der Familienoper für Publikum ab 6 Jahren.

Im Mittelpunkt steht der legendäre Raub von Großmutters musikalischer Kaffeemühle. Weil Wachtmeister Dimpfelmoser seine Energie lieber in ein ausgiebiges Leberwurstbrot investiert, nehmen Kasperl und Seppel die Ermittlungen selbst in die Hand. Die abenteuerliche Jagd führt mitten hinein in den dunklen Räuberwald, vorbei an Bergen von Kartoffeln und direkt in die Fänge des mürrischen Zauberers Petrosilius Zwackelmann – vor dessen spritzig-gefährlicher Magie man sich besser in Acht nimmt.

Die vor erst drei Jahren uraufgeführte Oper von Komponist Sebastian Schwab schenkt der bekannten Geschichte ein frisches, musikalisches Gewand voller Schwung, Humor und einprägsamer Melodien. Unter der Regie von Frieda Lange entfaltet sich eine Inszenierung, die genau den richtigen Ton trifft: lebendig, nah an den Figuren und ohne belehrende Töne.

Am Pult der Bremer Philharmoniker sorgt Musikdirektor Stefan Klingele dafür, dass die Magie des Orchesterklangs Funken schlägt.

Ein besonderes Highlight für Familien sind die interaktiven „Sing along“-Einführungen jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Hier stimmen sich kleine und große Besucher:innen gemeinsam auf die Melodien des Nachmittags ein – so wird der Theaterbesuch schon vor dem Vorhang zum Erlebnis.

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