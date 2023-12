Rapunzel wird mit 12 Jahren von der Zauberin in einen Turm gesperrt. Zum Zeitvertreib singt sie Lieder. Ein Prinz vernimmt ihren Gesang und verliebt sich in sie. Er gelangt in den Turm, indem er am Zopf von Rapunzel hinaufklettert. Rapunzel verliebt sich ebenfalls. Als die Zauberin hinter die Besuche kommt, ist sie sehr dermaßen erbost, dass sie Rapunzels Haare abschneidet und sie verbannt. Den Prinzen lässt sie erblinden. Verzweifelt sucht der Prinz nach seiner Rapunzel.

Märchenfilm, D 2009, Bodo Fürneisen, mit Luisa Wietzorek, Susanne von Borsody, Jaime Ferkic, 60 Min., empfohlen ab 8 Jahren