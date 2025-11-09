Rast im Moor – Zugvögel auf Zwischenstopp

Ob Kraniche, Wildgänse oder Singschwäne - sie legen jedes Jahr weite Strecken zurück und nutzen Moore als sichere Rast- und Schlafplätze. In der Familienführung erkunden die Teilnehmer:innen, warum Moore für sie überlebenswichtig sind, welche Herausforderungen sie auf ihrer Reise meistern und wie ihre Lebensräume geschützt werden können.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.