SommerSummarum: Raudieschens musikalische Wunderwelt

Vom fliegenden Haus bis zur Feuerwehrmaus, vom Schäfchenwolkenstau bis zur Meerschaumfabrik – Kinderliedermacherin Raudieschen bringt fröhliche, pfiffige und fantasievolle Songs direkt aus ihrer musikalischen Wunderwelt mit auf die Bühne des Kultursommers SommerSummarum. Sie singt über Blubberfische und ängstliche Monster. Sie rappt über den nächsten Büchereibesuch. Sie erfindet Socken-Suchmaschinen und Zauberkissen, in denen man nur tolles Zeug träumt. Immer wieder erzählt sie in ihren Liedern kleine Geschichten. Mit Gesang, Gitarre und Kazoo, mit Wortwitz und Poesie bewegt Raudieschen ihr Publikum - zum Zuhören, zum Mitsingen und zum Mitmachen! Begleitet wird sie von einem ihrer musikalischen Freunde an der Ukulele, an der Gitarre, am Akkordeon oder auch am Keyboard.