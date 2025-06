Das Umzu im Hanseatenhof verwandelt sich vom 16. bis 19. Juni 2025 in einen lebendigen Raum für Kinderrechte. Die Aktionswoche lädt Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte ein, sich spielerisch und kreativ mit Kinderrechten auseinanderzusetzen – und ihre Vorstellungen und Ideen direkt an die Öffentlichkeit und Politik zu richten.

Jeden Tag ein neues Recht

Ob Schutz auf der Flucht, Gleichbehandlung, Klimagerechtigkeit oder politische Beteiligung – gemeinsam mit Partnerorganisationen wie Fluchtraum Bremen, dem Bremer Jugendring, dem ServiceBureau Jugendinformation und dem LidiceHaus werden Kinderrechte alltagsnah vermittelt und diskutiert. Über die gesamte Woche hinweg werden Ideen und Forderungen von Kindern und Jugendlichen gesammelt und beim Abschlussfest am Donnerstag, den 19. Juni, an Politiker:innen übergeben.

Spiel & Spaß, eine Schnitzeljagd, Quizze, Diskussionen und vieles mehr laden zum Mitmachen ein.

Am Montag findet eine feierliche Eröffnung und am Donnerstag ein Abschlussfest statt. An den Vormittagen gibt es ein spezielles Angebot für Schulklassen (bitte anmelden).

Weitere Infos gibt es beim Kinderrechtebüro vom Deutschen Kinderschutzbund Bremen.