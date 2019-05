Raus an den Boulder-Fels

© Sportgarten e.V. Bremen Klettern

Die Sommerferien stehen vor der Tür und es gibt auch in diesem Jahr wieder das beliebte Spaß-, Sport- und Ferienprogramm für alle jungen Klettermaxe im Alter von 6 bis 15 Jahren. Es wird an vier Tagen gebouldert/geklettert im Sportgarten Bremen mit tollen Spielen und coolen Aktionen. In Kooperation mit der BoulderBase Bremen findet im Sportgarten an vier Tagen Boulder-Betreuung durch die erfahrenen Trainer der Boulder Base statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn es gibt ein kleines Mittagessen, damit niemandem die Kraft ausgeht. Die Teilnahme beträgt für vier Tage 70 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter 0421-36564422 oder www.boulderbasebremen.de.