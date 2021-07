Lange haben sie gebangt und zum Teil seit zwei Jahren an ihren Stücken gearbeitet – umso glücklicher sind die Jugendclubs des Oldenburgischen Staatstheaters und ihre Leiter:innen, dass sie im Rahmen der 13. Jugendtheatertage ihre Produktionen tatsächlich live und auf der Bühne der Exerzierhalle und auf der Open-air-Bühne des Vereins Jugendkulturarbeit vor Publikum zeigen können. Mit ganz unterschiedlichen Themen haben sich die fünf Clubs auseinandergesetzt, wobei die Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Leben der Jugendlichen oft eine Rolle spielt:

So wie in dieser Stückentwicklung, in der sich die Spielenden mit den Maßnahmen und Auswirkungen dieser Zeit für die Jugendlichen auseinandersetzen.

Regie/Theaterpädagogik: Klaas Schramm, Christoph Festner, Linda Thölking

Karten für 5 Euro können über die Internetseite des Staatstheaters sowie Di-Fr von 11-14 Uhr auch an der Theaterkasse sowie telefonisch reserviert werden.