Lange haben sie gebangt und zum Teil seit zwei Jahren an ihren Stücken gearbeitet – umso glücklicher sind die Jugendclubs des Oldenburgischen Staatstheaters und ihre Leiter:innen, dass sie im Rahmen der 13. Jugendtheatertage ihre Produktionen tatsächlich live und auf der Bühne der Exerzierhalle und auf der Open-air-Bühne des Vereins Jugendkulturarbeit vor Publikum zeigen können. Dabei haben sich die fünf Clubs mit ganz unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt.

In dieser Adaption nach Robert Musil für Jugendliche ab 14 Jahren wird der junge Törless durch seine Erlebnisse in einem Internat verwirrt. Zu Beginn steht ein Diebstahl: Basini hat aus finanzieller Not seinen Mitschüler:innen kleine Geldsummen gestohlen. Aber anstatt dieses Verbrechen anzuzeigen, beschließen die Mitschüler:innen, sich Basini zu ihrem „Knecht“ zu machen…

Regie/Theaterpädagogik: Paris Deuter, Arne Rodi, Hanna Puka

Karten für 5 Euro können über die Internetseite des Staatstheaters sowie Di-Fr von 11-14 Uhr auch an der Theaterkasse sowie telefonisch reserviert werden.