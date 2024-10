Realtime Familientag

Jedes zweite Jahr veranstaltet der Verein „realtime – forum neue musik“ ein fünftägiges Festival für Neue Musik in Bremen:

Vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 zeigen am Güterbahnhof und anderen zentralen Orten Künstler:innen sowie Ensembles aus dem Gastland Spanien, aus Bremen, Deutschland und anderen Ländern Facetten der Neuen Musik in allen Spielarten.

Der letzte Festivaltag fällt auf den internationalen Kindertag und lädt Familien bei freiem Eintritt zu Shows und Mitmachprogramm.

Zu jeder vollen Stunde könnt ihr ein spanisches Tanztheater hautnah und immersiv mit einer VR-Brille erleben: In der Gleishalle entsteht ein Platz mit Sitzsäcken, in denen ihr entspannt Tanztheater anschauen könnt – mit Anleitung und Einführung vorab, unterstützt vom Instituto Cervantes Bremen.

An verschiedenen Stellen auf dem Außengelände des Güterbahnhofs werden Klangstationen eingerichtet, an denen das Publikum die unmittelbare Umgebung klanglich erforschen kann. Je nach den akustischen Gegebenheiten des jeweiligen Standortes verändern sich die Klangerlebnisse und regen zum Wahrnehmen der Umgebung an.

Um 11 Uhr startet am Tor 40 ein Workshop für Kinder und Jugendliche mit Mitgliedern des Jugendensembles „Smusic21“. Ob mit oder ohne Vorkenntnisse oder Instrument studiert Leiter Dalton Harris mit den Teilnehmenden ein kleines Stück ein. Um 12 Uhr findet die Aufführung statt.

Es folgen ein Klangspaziergang, Hörexperimente, ein Konzert mit Soundmaschinen und ein Märchenkonzert.

An allen Orten und auf dem Gelände stehen den ganzen Tag verschiedene Möglichkeiten zum Kauf von Speisen und Getränken zur Verfügung sowie Orte und Inseln zum Verweilen, Ausruhen, Schauen und Genießen.