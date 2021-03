150 Jahre Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung

Der Verein Belladonna veranstaltet anlässlich des Internationalen Frauentags ein Online-Erzählcafé, das sich um den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches dreht. Seit der Einführung des Paragraphen im Jahre 1871 steht der Schwangerschaftsabbruch unter Strafe (lassen sich Schwangere in den ersten 12 Wochen bei einer anerkannten Stelle beraten, werden diese nicht bestraft).

Seit 150 Jahren kämpfen Frauen für das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und gegen das Patriarchat. Im Wandel der Zeit haben sich viele gesellschaftliche Normen und Zwänge für Frauen geändert und misogyne Strukturen verlagert oder sind unsichtbarer geworden.

In der Gesprächsrunde anlässlich des Internationalen Frauentags kommen Prof. Dr. Ute Gerhard, Mitinitiatorin der 218er-Gruppe in Bremen und Klara Landwehr, tätig in der Schwangerschaftskonfliktberatung, zu Wort. Sie werfen einen Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gemeinsam ergründen sie, für welche Ziele sich Feminist:innen engagierten und welche Ziele sie heute noch haben, und ob Selbstbestimmung im Jahre 2021 eine utopische Forderung ist.

Um eine Anmeldung per Telefon oder unter service@belladonna-bremen.de wird gebeten.