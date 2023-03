Im Rahmen des Festivals "Tausend Tode" lädt die Schwankhalle zur familienfreundlichen Lesung mit Kinderbetreuung. Während die Erwachsenen entspannt der Lesung von Francis Seecks "Recht auf Trauer" zuhören, wird gleich nebenan im Foyer gebastelt und gespielt – oder sogar getanzt.

Zur Lesung: Aktuell werden immer mehr einkommens­arme Menschen in Deutschland, für die keine Angehörigen die Bestattungs­pflicht wahrnehmen (können), ohne Grabstein und Namen, ohne Trauerfeiern und Blumen­schmuck von Gesundheits- und Ordnungs­ämtern bestattet. Teilweise finden die ordnungs­behördlichen Bestat­tungen monatlich als Sammel­beerdigung im Minutentakt statt. Francis Seeck zeigt in diesem Buch den Zusammen­hang zwischen Macht­verhältnissen, Ausgrenzung und Beerdigungs­praktiken auf. Aber auch die eigene Geschichte der Autorin hat ihren Platz. So geht es auch um Widerstand auf anonymen Friedhofs­wiesen, sei es durch Trauergäste, Aktivist:innen, Forscher:innen und Mitarbeiter*innen – ganz im Sinne von "Rest in protest!"

Anmeldung zur Kinderbetreuung bis bis Fr 10.3., 14 Uhr, per Mail oder telefonisch.

Der Eintritt zur Lesung kostet 5 Euro.