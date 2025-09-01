Rechtsextremismus in Familien: Erkennen, Verstehen, Handeln

Kinder, die in extrem rechten Familien aufwachsen, sind mit menschenfeindlichen Ideologien konfrontiert. Diese Erziehung folgt oft Idealen, die Kinderrechte und Schutzmaßnahmen ablehnen. Pädagogische Fachkräfte fragen sich, wie sich solche Umfelder auf Kinder auswirken. Der Online-Vortrag bietet Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe sowie pädagogischen Fachkräften Einblicke in das Thema "Aufwachsen in extrem rechten Familien" und eröffnet praktische Einblicke in die Arbeit der bundesweiten Fachstelle Rechtsextremismus und Familie (RuF). Die Veranstaltung findet im Rahmen der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung statt.

Interessierte melden sich bitte bis zum 26. August per E-Mail an.