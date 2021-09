Die Theaterwerkstatt richtet sich an Teilnehmer:innen von 13 bis 14 Jahren. Die Proben laufen immer mittwochs bis Juni 2022 in der Gesamtschule sowie im Theater Bremen. Die Vorstellungen des entwickelten Stücks finden am 6. und 7. Juli 2022 um 16 Uhr im Brauhauskeller statt.

Anmeldungen für die Theaterwerkstatt werden telefonisch und unter ja@theaterbremen.de entgegengenommen.