Redays 2025

× Erweitern © Canva Fashion, Kindermode

Vom 11. bis 13. September dreht sich bei den Redays der Bremer Stadtreinigung alles um Textilien.

Bei Näh-Workshops, einer Kleidertauschparty und in der Ausstellung können Familien sich kreativ und informativ über den Konsum von Textilien Gedanken machen. Samstag können Kinder in der Stofftierklinik in der Markthalle Acht ihre kaputten Kuscheltiere flicken lassen und im Tauschcontainer Spielzeuge tauschen (11 bis 17 Uhr).

Während der drei Tage wird es außerdem eine Ausstellung zum Thema Fast Fashion in der Markthalle Acht geben. Dort können Besucher:innen etwas über die Auswirkungen lernen und was sie selbst dagegen tun können. Zusätzlich steht vor der Markthalle Acht auf dem Domshof ein Tauschcontainer, wo gebrauchte Dinge ein neues Leben finden können. Außerdem sind unsere Abfallberater*innen vor Ort, die jegliche Fragen rund um Müll und Stadtsauberkeit beantworten. Donnerstag und Freitag jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 12:00 bis 17:00 Uhr (zur gleichen Zeit ist der Tauschcontainer geöffnet)! Kommt vorbei!

Am Donnerstag und Freitag können Schulklassen in einer Doppelstunde etwas über die Auswirkungen von Fast Fashion lernen.

Am Donnerstag- und Freitagabend findet von 18 bis 20 Uhr eine Kleidertauschparty im BAB LAB in der Bischofsnadel statt. Einfach alte und aussortierte Kleidungsstücke mitbringen und gegen neue Teile eintauschen. Ohne Anmeldung.

Das komplette Programm steht auf der Veranstaltungswebseite.