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Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* erwartet euch heute Live-Siebdruck: Bringt eure Kleidung mit und bedruckt sie nach euren Ideen. Dazu steht eine Auswahl an verschiedenen Motiven zur Verfügung. Im Regenbogen Café erwarten euch leckere Regenbogen-Spezialitäten.

Ohne Anmeldung & kostenfrei - kommt einfach vorbei!

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.