Reifentiere aus Holz

© Hans Saebens/Focke-Museum Hans Saebens Focke-Museum

In einem spannenden Rundgang durch das Museum lernen Kinder ab 5 Jahren die Kindheit in früheren Jahrhunderten kennen. Im Anschluss stellen sie zusammen mit ihren Eltern eigene lustige und bunt verzierte Holztiere her.

Die Teilnahme kostet für Kinder 4 Euro zzgl. 2 Euro Materialkosten, Eltern zahlen 4 Euro Eintritt nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.